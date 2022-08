Acidente na Avenida Ceará deixa cinco pessoas feridas; entre as vítimas está o filho do Deputado Estadual Roberto Duarte

- Publicidade -

Um grave acidente foi registrado no começo da tarde desta quarta-feira (17), no cruzamento da Avenida Ceará com a rua Sorocaba, no bairro Estação Experimental.

Conforme informações, o veículo Spin, de cor azul, placa QLV-8696, que transportava quatro passageiros, e realizava serviço de lotação (Táxi) para o município de Sena Madureira, trafegava na Avenida Ceará, quando resolveu avançar a preferencial da rotatória. Na ação, o motorista infrator causou uma colisão contra o veículo Polo, de cor preta, placa QWO-9B19, dirigido por Victor Roberto Duarte Neto, 18 anos, que trafegava na outra pista da avenida.

Com o impacto, o veículo Spin conduzido por Almiro Batista da Silva, de 53 anos, foi lançado contra o poste de energia elétrica, vindo a partir ao meio.

Três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, foi acionada, para socorrer as vítimas desse acidente. Após os atendimentos iniciais no local, alguns feridos foram encaminhados para o Pronto-socorro e outros para a Unidade de Pronto Atendimento da Sobral (UPA).

As vítimas do táxi são: Conceição de Souza Ferreira, de 55 anos, Eneas Maria Ferreira, 36 anos, Dauvina Máximo Mesquita, 46 anos e o motorista Almiro Batista da Silva, 53 anos. Todas deram entrada no PS com ferimentos leves, e serão avaliadas pela equipe médica de plantão. Duas passageiras reclamavam de fortes dores na cervical, tórax e lombar. Somente o motorista do táxi foi encaminhado a UPA da Sobral.

Victor Roberto, condutor do carro Polo, foi encaminhado para o Pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada sentindo muitas dores na cervical e ferimento na cabeça. O jovem é filho do Deputado Estadual Roberto Duarte Júnior.

O local foi isolado pela Policia de Trânsito, para dar início aos trabalhos da perícia, onde serão feitos todos os procedimentos de praxe. Os veículos foram removidos e encaminhados ao pátio do Detran/AC.