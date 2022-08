Acidente: Motociclista sofre múltiplas escoriações após ser atingida por bola de futebol

- Publicidade -

A motociclista Cleiciane Diniz de Melo, de 33 anos, de envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (25), na estrada Apolônio Sales, Conjunto Jarbas Passarinho, parte alta da cidade.

Segundo informações, a condutora da motocicleta Biz, de cor branca, placa NXS-2556, trafegava em direção a sua residência, quando foi atingida no ombro por uma bola de futebol, que saiu de uma quadra de esportes. Com o impacto da bola, a mulher foi derrubada da moto e caiu no asfalto.

Populares acionaram o SAMU, que enviou uma ambulância de suporte básica, para atender a ocorrência e prestar os primeiros atendimentos a vítima.

Após todos os procedimentos no local, Cleiciane foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

De acordo com os paramédicos do Samu, a jovem teve várias escoriações em todo o corpo e passará por uma avaliação mais detalhada pera se certificar se teve alguma fratura.

Veja o vídeo: