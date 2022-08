Acidente: Motociclista perde controle da moto e cai em ramal no interior do Acre

- Publicidade -

Deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, no período da noite desta sexta-feira (12), um homem com ferimentos causado durante um acidente que ocorreu em um ramal, no município de Capixaba, interior do Acre.

Nilson Antônio Gusmão, de 39 anos, teve que ser encaminhado para a capital devido está sentido muitas dores no tórax por conta dos hematomas no peito, ocasionado quando caiu da moto que pilotava pelo ramal, que dava acesso a fazenda que ele trabalhava.

Conforme consta, Nilson foi levado por terceiros a um posto de saúde do município de Capixaba, como o caso dele foi se agravando, foi preciso fazer a transferência para o PS da capital. O estado de saúde do motociclista é estável.