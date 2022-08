Acidente mata 16 pessoas e deixa 22 feridas em rodovia na Turquia

- Publicidade -

Uma colisão de um ônibus contra uma ambulância, um caminhão de bombeiros e um veículo de imprensa provocou a morte de 16 pessoas e deixou outras 22 feridas em uma rodovia que liga as cidades de Gaziantep e Nizp, no sudeste da Turquia, na manhã deste sábado (20/8). A informação foi divulgada pelo jornal Daily Sabah.

De acordo com a publicação, o governador de Gaziantep, Davut Gül, confirmou o número de pessoas envolvidas no acidente. Inicialmente, no Twitter, ele havia dito que haviam 15 pessoas mortas, incluindo três bombeiros, dois profissionais de saúde e dois jornalistas.

“No momento, as intervenções continuam. Os feridos continuam a ser encaminhados para o hospital. Condolências à nossa nação”, lamentou Gül, no Twitter. O acidente ocorreu por volta das 11h30.

De acordo com relatos de testemunhas, o ônibus com passageiros colidiu com a ambulância e o caminhão de bombeiros que estavam estacionados na Rodovia Tarsus-Adana-Gaziantep. As equipes de socorro haviam ido ao local para atender a vítimas de outro acidente onde um veículo caiu em uma vala.

O veículo dos jornalistas, que também parou antes no local do acidente, foi atingido pelo ônibus. Os repórteres da agência de notícias IHA Muhammet Abdulkadir Esen e Umut Yakup Tanrıöver operavam o veículo de transmissão ao vivo e morreram na hora.

O repórter da IHA Said Vakkas, que comentou o acidente na transmissão ao vivo, não conseguiu conter as lágrimas.

“Perdemos nossos colegas com quem trabalhamos juntos há apenas algumas horas. É muito difícil explicar as coisas. Este lugar é como um campo de batalha. Quando chegamos, nos deparamos com uma visão terrível. É muito ruim, a situação é muito ruim, ninguém consegue entender como isso aconteceu”, disse.

“É um acidente muito grande. Entre os mortos estão bombeiros, paramédicos e dois colegas nossos. Não encontramos nada para dizer, é muito difícil explicar algo assim. Perdemos nossos amigos e 16 cidadãos”, afirmou o repórter.