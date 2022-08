ACIDENTE GRAVE: Homem tem perna mutilada em acidente entre carro e moto

- Publicidade -

Mais um grave acidente automobilístico foi registrado em Rio Branco. Desta vez o acidente ocorreu na Estrada Dias Martins, na noite de sábado (13), próximo o Loteamento de chácaras Ipê.

A colisão envolveu uma caminhonete Hilux, de cor branca, e uma motocicleta Titan, de cor vermelha, placas NXS-7J48. A moto era conduzida por Érick Wendel Freitas da Silva, 30 anos, que teve a perna totalmente dilacerada após a colisão.

Testemunhas afirmaram que o rapaz é entregador de delivery, e fazia uma entrega em uma das residências do Condomínio Ipê, quando foi atingido violentamente por uma caminhonete. Após a colisão, o motorista do carro fugiu do local, o mesmo teria entrado no condomínio, abandonando o veículo e o motoboy.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma viatura de Suporte Avançado (01), para atender a vítima. No local, os paramédicos estabilizaram o rapaz, em seguida encaminhou para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Érick sofreu uma dilaceração da perna esquerda, e deu entrada em estado grave na unidade de saúde. O jovem passou por uma cirurgia de emergência, para tentar reconstruir parte da perna que foi esmagada. Durante o processo, o jovem perdeu muita massa muscular e muito sangue. Em breve ele passará por outra cirurgia para dar continuidade ao tratamento.