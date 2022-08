Acidente grave é registrado na ponte metálica em Sena Madureira na madrugada deste domingo

- Publicidade -

Um acidente de natureza grave foi registrado na madrugada deste domingo (20) na ponte metálica José Nogueira Sobrinho, em Sena Madureira.

De acordo com informações publicadas primeiramente pelo jornalista Aldejane Pinto, o motorista de um carro de passeio perdeu o controle do veículo e bateu fortemente na estrutura da ponte.

O acidente ocasionou fratura no fêmur do condutor, e outros ferimentos nos demais ocupantes no veículo. Todos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados ao hospital João Câncio Fernandes, por se tratar de fratura, o motorista de 21 anos de idade, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar, e posteriormente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas e deverão investigar as consequências do acidente. O carro ficou parcialmente destruído, sobretudo a lateral e a parte da frente.

Fonte: Por Ricardo Amaral – Alerta Sena