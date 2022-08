Acidente entre ônibus e caminhão deixa três mortos em rodovia

- Publicidade -

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e um caminhão deixou três pessoas mortas na rodovia BR-222, na noite desta sexta-feira (12), em Ubaúna, a 278 km de Fortaleza. As vítimas são o motorista do caminhão, o condutor do coletivo e uma passageira. Outras pessoas ficaram feridas, socorridos para o hospital Santa Casa em Sobral e cidades vizinhas.

O acidente aconteceu no km 263 da via, por volta das 21h50. O trecho ficou interditado por algumas horas, e registrado congestionamento como reflexo da colisão. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de cidades da região foram ao local para ajudar no atendimento, como também a Perícia Forense do Ceará.

De acordo com Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), as causas do acidente ainda são investigadas. O caminhão carregava uma carga com frutas.