Acidente entre motocicletas em Epitaciolândia deixa dois feridos

O acidente ocorreu por volta das 13h da tarde deste sábado, 06 de agosto, onde duas motocicletas se chocaram na descida da rua Alexandre Esteves Filho, no município de Epitaciolândia.

De acordo com as informações de populares no local, a mulher conduzia uma moto modelo Kingo (boliviana), e estava indo em direção ao seu trabalho com uma colega na garupa, quando foi surpreendida por por um jovem que conduzia a motocicleta também de modelo Kingo, e vinha no meio da pista, o que deixou todos os envolvidos, sem tempo de evitar o acidente.

Após o acidente, o jovem entrou em um veículo, e seguiu de imediato para o hospital regional, enquanto a vitima aguardou a unidade do corpo de bombeiro no local para ser socorrido. A Policia Militar e o Detran não foram acionados e a família do condutor que ocasionou o acidente disse estar disposto a conversar de forma a solucionar os danos causado.

Ambos os condutores sofreram arranhões e escoriações nas regiões da cabeça, braços e pernas. A vítima que ia na garupa não sofreu ferimentos.

O local já é popularmente conhecido por acidentes contínuos, devido ser um declive com curva acentuada.