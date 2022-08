Acidente entre carro e carreta deixa uma vítima fatal

- Publicidade -

Um acidente entre dois carros e uma carreta bitrem matou uma pessoa na manhã deste sábado (27) na PR-585, entre Toledo e São Pedro do Iguaçu, no oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima em óbito é uma mulher. Outras cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia.

Os dois carros envolvidos ficaram completamente destruídos. Uma das carretas do caminhão tombou na acostamento da pista.

Para atender o acidente, a PRE precisou interditar o trecho da rodovia.

As causas da batida não foram divulgadas. Um inquérito da Polícia Civil deve apurar o caso.

Fonte: G1