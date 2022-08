Acidente deixa um morto e feridos em Rodovia

- Publicidade -

Um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Ribeirão Preto (SP), deixou uma pessoa morta e ao menos duas feridas na terça-feira, 09 de agosto.

Segundo informações, o acidente envolveu um carro, uma van e um caminhão, na altura do km 316,5.

O carro teria entrado na contramão. Com a colisão, o motorista do veículo foi arremessado para fora do carro e morreu no local.

Na van estavam duas pessoas, que sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. O motorista do caminhão não se feriu.

A operadora Arteris ViaPaulista disse que foram ao local da ocorrência uma ambulância, guinchos e uma equipe de inspeção de tráfego. O km 315 está interditado.

Fonte/ Portal Yahoo.com