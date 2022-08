Acidente de trânsito deixa três feridos após colisão entre motos

- Publicidade -

O motociclista Victor Camargo Alves da Silva e o garupa Fábio Douglas Vieira Gomes, ambos de 18 anos, sofreram uma colisão entre duas motocicletas na tarde desta terça-feira (30), na rua Valdomiro Lopes, bairro da Paz.

As informações dão conta que, o motociclista Victor trafegava na sua moto sentido bairro-centro, já o outro motociclista identificado por Dementrio Viga Livas, de 26 anos, estava a margem da rua, tentando fazer uma convenção para passar para a outra pista.

O piloto Dementrio ainda avistou a aproximação da moto de Victor, mas como estava distante e ainda tinha um quebra molas, ele deduziu que daria tempo de cruzar a pista, mas Victor passou pela lateral do quebra molas e colidiu com a outra motocicleta. Após a colisão, os três caíram no asfalto, e ficaram aguardando socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu foi acionado por populares, e enviou a viatura de suporte básica (04), para socorrer as vítimas no local do acidente. Ao chegar, foi preciso chamar mais uma ambulância, para dar suporte nos atendimentos aos três rapazes. A viatura de número (01) de suporte avançado se deslocou para dar suporte a ambulância básica.

Os três deram entrada no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, em estado de saúde estável. Ambos com escoriações pelo corpo e pernas. Apenas o motociclista Dementrio foi diagnosticado com uma fratura no pé direito.

Veja o vídeo: