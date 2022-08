Acidente de carro mata vereador; a vítima foi arremessada do veículo

Com o impacto do acidente, o vereador foi arremessado do carro e morreu antes mesmo do socorro chegar.

“Eleito pelo Partido Social Liberal (PSL) exercia seu primeiro mandato como vereador e era conhecido pela personalidade acolhedora e solícita. O Poder Executivo de Batayporã manifesta condolências aos familiares e amigos de Miguel Silva. A Administração expressa ainda sua solidariedade a todos servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Batayporã”, diz a nota da prefeitura.