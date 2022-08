Acidente: Condutor de ambulância fica ferido após colisão com van em rodovia

- Publicidade -

Uma ambulância colidiu com uma van na rodovia CE-366, em Itatira, no interior do Ceará, na manhã desta sexta-feira (26). A informação foi confirmada pela Prefeitura de Itatira, que informou que o condutor da ambulância estava sozinho no momento do acidente.

Ainda conforme a prefeitura, o motorista da ambulância que presta serviço para o distrito de Bandeira ficou ferido, foi socorrido pelo Samu e levado a para um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado.

Também não há detalhes sobre a dinâmica do acidente e o que teria ocasionado a batida.

Fonte: G1