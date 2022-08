Acidente: Colisão frontal deixa dois motociclistas feridos

- Publicidade -

Os motociclistas Marcos Rodrigues Pedrosa, 47 anos, e David Gomes Magalhães, 18 anos, se envolveram em um grave acidente, na estrada do Benfica, na região do Pólo Benfica, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, David, motociclista que conduzia a YBR de cor prata, perdeu o controle da moto em uma curva fechada, e foi parar na pista oposta, onde vinha o condutor da moto Yamaha Fazer, de cor azul, placa MZY- 0959, momento que houve uma violenta colisão frontal entre os dois motociclistas.

Com o impacto, os dois condutores foram arremessados e ficaram com várias fraturas e escoriações em todo o corpo. Marcos Rodrigues, teve uma fratura no braço e David Gomes teve dilaceração no pé.

As duas vítimas do acidente foram socorridas por duas viaturas Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (05 e 06) do Samu, e encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O estado de saúde de ambos é estável.