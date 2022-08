Acerto de contas: Integrantes de facção criminosa roubam, matam e fogem deixando cidade em pânico

- Publicidade -

Desde a última sexta-feira 26, que integrantes de duas facções criminosas rivais que atuam no município de Manoel Urbano entram em confronto armado.

Na sexta-feira, três criminosos que fugiam de outros invadiram a Delegacia de Polícia Civil daquela cidade para se protegerem. Uma agente de polícia que estava sozinha na delegacia solicitou ajuda de policiais militares que detiveram os três invasores, e em uma ação conjunta prenderam mais dois da facção rival e aprenderam armas de grosso calibre, fuzil e pistolas.

Um homem saiu ferido no confronto foi socorrido e no Hospital pediu a familiares que contactassem dois pastores evangélicos que ele estava intencionado em se converter, o que foi feito através de um vídeo gravado no Hospital.

Tiroteio, execução e roubo

Na noite deste domingo, 28, integrantes de uma facção criminosa deixaram a cidade em pânico ao saírem fortemente armados pelas ruas do bairro Chagas de Castro, periferia de Manoel Urbano, onde realizaram uma espécie de “caçada mortal” que resultou na morte de Manoel Bezerra da Silva, de 21 anos que foi executado a tiros na rua Antônio Coelho de Castro, em ato contínuo o bando tentou contra a vida de outra vítima, identificada por Rocha que conseguiu escapar dos tiros se refugiado na casa de familiares.

Policiais militares foram acionados, mas não conseguiram identificar e nem prender os criminosos.