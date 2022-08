Ação conjunta entre Bope e Polícia Militar da Vila Campina recupera veículo e objetos roubados em assalto na zona rural

- Publicidade -

Equipe da Companhia Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e guarnição policial de Vila Campinas, recuperaram uma caminhonete, quadriciclo, motocicleta e objetos roubados de um propriedade rural, na noite de quinta-feira, 18.

Os policiais militares receberam informações de que o roubo a propriedade rural estava em andamento e que pessoas estavam sendo mantidas presas no interior da residência. Os militares se descolaram e no caminho encontraram a caminhonete, juntamente com quadriciclo e uma motocicleta, além de ferramentas, cabos, arrames e outros objetos. Os envolvidos se evadiram ao avistarem a polícia.

Os militares encaminharam os veículos e materiais recuperados à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Assessoria