Abordagem da Policia Federal apreende moto adulterada na BR-364

Na tarde deste sábado (27), na BR 364, km 141, durante abordagem a uma motocicleta, foram constatados indícios de adulteração de seus sinais identificadores.

Os procedimentos de fiscalização foram aprofundados, o que resultou na verificação de que a numeração do motor correspondia a outro veículo (uma motocicleta de mesma marca e modelo com restrição de roubo/furto), bem como que a numeração do chassi havia sido adulterada.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Polícia Civil de Rio Branco-AC.