Abimael Lima, de Senador Guiomard, é o grande campeão do rodeio na Expoacre 2022

- Publicidade -

O público compareceu em peso para a grande final do rodeio na Expoacre 2022, que consagrou Abimael Lima o grande campeão da noite. Natural de Senador Guiomard, ele fez 344 pontos, após a última montaria e deixou para trás outros quatro grandes competidores do Acre e um de Rondônia, que disputaram com ele a grande final.

O segundo colocado foi Daniel Alves, de Manoel Urbano, que conquistou 80 pontos na última nota e somou 355.50 no total, seguido de José santos, de Brasiléia, com 87.50 pontos, totalizando 335,25 no total.

Os dois últimos premiados foram Gustavo dos Santos, de Ariquemes/RO, com 86.25 pontos na montaria final e 305,50 no total, e, por fim, Jorge Augusto, de Xapuri, que não pontuou na montaria final e somou 246.25 no

total.

Veja a classificação e os prêmios que cada um recebeu:

1° Abimael Lima (Senador Guiomard), com prêmio de R$ 18 mil;

2° Daniel Alves (Manoel Urbano), com prêmio de R$ 3,5 mil;

3° José Santos (Brasiléia), com R$ 2 mil;

4° Gustavo dos Santos (Ariquemes/RO), com prêmio de R$ 1,5 mil;

5° Jorge Augusto (Xapuri), cuja premiação foi no valor de R$ 1 mil.

Fonte/ A Gazeta do Acre