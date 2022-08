Abate e furto de carne de bovinos causa preocupação nas autoridades do município de Brasiléia

- Publicidade -

O proprietário de uma fazendo localizada no ramal Esperança, na zona rural de Brasiléia tem amargado um grande prejuízo, depois que ladrões entraram por duas vezes na propriedade e abateram bois, levando toda a carne, deixando só a carcaça pra trás.

Na manhã desta quarta-feira (24), mais uma ocorrência de abate de bovino foi registrado no município. Desta vez, os ladrões aproveitam que os proprietários não estavam no local, e abateram mais um bovino e levaram toda a carne do animal, deixando pra trás somente a ossada do boi.

O dono da propriedade está cansando de ser furtado, e agora estabeleceu uma recompensa para quem denunciar os criminosos que estariam envolvidos nessa ação.

O delegado responsável pelo caso, Ricardo Castro, afirmou que o caso é tratado com preocupação, pelo fato de que essa carne está indo para os açougues da cidade. Alguém está comprando essas carnes furtadas e vendendo pra população. Todos os envolvidos serão presos e responderão na justiça pelos os crimes.

O caso segue em investigação pela delegacia de Brasileia.

Com informações OAltoAcre