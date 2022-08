”A Universal tentou roubar herança e internou meu pai á forca”, diz filho de Marcelo Rezende

- Publicidade -

O filho do apresentador Marcelo Rezende afirmou que seu pai teve que se internar no Hospital Moriah, que pertence ao bispo Edir Macedo, contra a sua vontade pouco antes de morrer. A denúncia foi feita por Diego Esteves, que também é jornalista, no programa “A La Tarde”, transmitido pelo canal argentino América TV. De acordo com ele, a internação do seu pai foi um pretexto da igreja para tentar roubar os bens do antigo apresentador do “Cidade Alerta” da RecordTV.

“O meu velho estava morrendo. Ele foi internado, mas não queria se internar. Ele acreditava em terapias alternativas, e estava em seu direito de morrer como caralho quisesse. Mas o levaram para o hospital… é um hospital que fica em São Paulo, um dos melhores do mundo, se chama Moriah. Foi construído pelo mesmo dono da Igreja Universal do Reino de Deus”, contou Diego.

Segundo o jornalista, uma funcionária de confiança de Marcelo Rezende o alertou sobre a internação e o aconselhou para que tirasse o apresentador do hospital controlado pela Universal. “Um dia, uma empregada que o acompanhou a vida inteira olhou para mim e me disse: ‘Diego, por favor, tire o seu pai daqui’. Eu perguntei o motivo. Ela me disse: ‘acabaram de chegar dois bispos da igreja, autoridades máximas de lá, para o seu pai e estão perguntando, com ele moribundo, se ele vai doar tudo ou não. Se ele iria ou não doar tudo para a igreja’, e que estariam pressionando para que ele aceitasse”, revelou.

“Essa pressão durou 15 minutos. Obviamente, o meu pai nunca disse que sim porque morreu no dia seguinte”, relatou o herdeiro de Marcelo Rezende.

Até o momento, a Igreja Universal do Reino de Deus não se manifestou sobre as acusações feitas por Diego Esteves. Já o canal América TV divulgou um editorial se isentando da responsabilidade das falas feitas pelo seu contratado.

O jornalista Marcelo Rezende morreu aos 65 anos, vítima de câncer, em setembro de 2017. Ele foi diagnosticado no início daquele ano com câncer no pâncreas com metástase no fígado. Ele permaneceu em tratamento alternativo até ser levado ao Hospital Moriah com um quadro de pneumonia e acabou falecendo.

