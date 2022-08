A partir de agora é a dupla Fla-Flu no encalço do Verdão

O Flamengo deu-se ao luxo de deixar no banco de reservas jogadores como Arrascaeta, Pedro, Gabigol, Vidal e Éverton Ribeiro, mas, mesmo assim, entrou forte contra o líder. Fez 1 x 0 no primeiro tempo, mas não segurou a vantagem. Empurrado pela torcida, o Verdão foi pra cima.

O Flamengo então botou alguns titulares pra jogar, mas, no final das contas, os dois times pareciam satisfeitos com o resultado.

O resultado mantém o Fluminense na vice-liderança. Sábado que vem, dia 27, tem Fluminense x Palmeiras, no Rio de Janeiro. A partir de agora vai ser assim: a dupla Fla-Flu sempre estará no encalço do líder. Ninguém ode piscar.

Fonte: Metrópoles