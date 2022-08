À imprensa estrangeira, Lula defende nova governança mundial

- Publicidade -

O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou, em entrevista coletiva à imprensa internacional nesta segunda-feira (22), sobre a relação do Brasil com outros países e defendeu uma nova governança mundial.

“Tudo que foi criado em 1948, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma renovação, outras instituições e uma nova geopolítica mundial para que possamos discutir a questão climática”, disse ele.

O petista afirmou que o Brasil tem um “potencial extraordinário” para voltar a ser protagonista internacional, mas reiterou que em 2023 o país estará, do ponto de vista econômico, político e social, pior do que estava quando foi governado pelo PT (Partidos dos Trabalhadores).

“O Brasil nesse instante vive um momento de confusão nas instituições brasileiras porque o presidente [Jair Bolsonaro] faz questão de não respeitar as instituições que foram criadas para fortalecer o processo democrático brasileiro”, disse.

Para Lula, quem ganhar a eleição para presidente terá uma missão nobre e imensa, que é recuperar as relações internacionais.

“O Brasil foi protagonista internacional durante praticamente todo período dos governos do PT”, falou.

“Estabelecemos uma relação democrática, proveitosa, virtuosa, e passou a ser um país tratado com muito respeito. Tudo isso acabou, desde o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff.”

