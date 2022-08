A Expoacre também foi amor: jovem pede a mão da sua amada em casamento durante show

- Publicidade -

Foi numa tentativa de homicídio ocorrida em Epitaciolândia, na fronteira do Acre com a Bolívia, que o jovem Fernando Carvalho (18) e Anne Santos (28) se conheceram. Fernando foi alvo de uma tentativa de homicídio. Anne estava próximo do crime e prestou os primeiros socorros. Os meses se passaram, e ambos se aproximaram. Do achego, surgiu o namoro.

Do namorado, o casal deu mais um passo. Dia 08 de agosto, especificamente na madrugada, sob a luz da lua, na presença de várias pessoas e no meio de uma apresentação musical, Fernando resolveu pedir a mão da sua amada em casamento. O pedido aconteceu durante o show da Banda Hits. O AcreNews estava presente neste momento único dos noivos.

“A gente se conheceu numa fase muito difícil da minha vida. Eu estava deprimido em casa, resolvi ir pra festa e lá fui atingido com uma facada. Ela me salvou!”, conta Fernando.

No palco, Fernando prestou uma declaração emocionante. Anne ao ser questionada sobre o pedido, não titubeou em responder o tão esperado “sim”. “Agora com o sim, a ideia é comprar o enxoval. Comprar as nossas coisas e arrumar o nosso cantinho (…) quero dizer que tô muito feliz. Nós saímos de Epitaciolândia como namorados, e estamos voltando como noivos”, diz Anne.

Assista ao vídeo do exato momento em que Fernando pede a mão de Anne em casamento.

Fonte/ O Alto Acre