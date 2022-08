7 incríveis curiosidades sobre o mundo em que vivemos!

- Publicidade -

Desvendar e compartilhar curiosidades sobre o mundo são ótimas maneiras de tornar uma conversa interessante ou até de se encantar por uma cultura pela qual você nunca tinha se interessado.

Então, nós separamos algumas curiosidades sobre o mundo que nos rodeia, que com certeza vão te surpreender. E, se você sentir vontade, por que não viajar para conhecer alguns desses lugares?

Uma cidade subterrânea na América do Norte.

Sherlock Holmes: mais real que a ficção.

8 ou 80, com a Argentina não há meio-termo.

Vai um sorvetinho?

Uma praga… Muito fofa.

Um país nos quatro hemisférios.

A queridinha de Hollywood.

Uma cidade subterrânea na América do Norte

Você consegue imaginar ter toda uma cidade bem debaixo dos seus pés? Pois é! Nossa primeira curiosidade é exatamente sobre isso.

Em Toronto, no Canadá, localiza-se a maior cidade subterrânea do mundo. E não são só um aglomerado de túneis velhos ou ruínas de uma civilização antiga.

A “PATH” como é conhecida, abriga cerca de 50 torres comerciais ativas onde mais de 5000 pessoas trabalham e mais de 100 mil pessoas visitam todos os dias.

Dá pra acreditar?

Sherlock Holmes: mais real que a ficção.

Nossa segunda curiosidade vem de uma pequena confusão.

Segundo uma pesquisa de 2008, 58% da população britânica acreditava que Sherlock Holmes, o famoso personagem literário de Sir Arthur Conan Doyle, fora uma figura real.

Apesar de ser incrivelmente complexo, e ser até mesmo um dos grandes símbolos da Inglaterra, o detetive da 221B Baker Street nunca existiu. Mas, apesar de Sherlock nunca ter existido, é possível viajar para conhecer Baker Street. A rua existe e recebe centenas de visitantes, amantes da história, literatura e cultura pop todos os anos.

8 ou 80, com a Argentina não há meio-termo.

O lar dos nossos vizinhos argentinos abriga duas curiosidades sobre o mundo bem interessantes para serem exploradas.

É na Argentina que se encontra o ponto mais alto e também o mais baixo de toda a América Latina.

O Monte Aconcágua, com seus singelos 6.962 metros de altura, fica na província de Mendoza, enquanto a Laguna del Cabrón, a -105 metros, se encontra na província de Santa Cruz.

Vai um sorvetinho?

O Japão é um país com inúmeros alimentos considerados exóticos pelo ocidente, seja pelo seu sabor ou por sua forma de preparo. Alguns exemplos curiosos que podemos citar são:

Sorvete de Wasabi;

Sorvete de Alho (ironicamente batizado de “Drácula”);

Sorvete de Miso (um preparo feito a partir de fermentação de arroz, cevada e soja com sal);

Sorvete de Shoyu;

Sorvete de Tinta de Lula.

Tem coragem de provar?

Uma praga… fofa demais!

Estamos acostumados a ouvir falar de lugares que tem infestações de insetos, como baratas ou gafanhotos. Mas você consegue imaginar o que é viver em um lugar com superlotação de coelhos?

Apesar de parecer fofinho em um primeiro momento, esse é um problema real que atinge os australianos e começou lá em 1859.

Mas, mesmo com essa infestação de mamíferos, a Austrália ainda detém 3 cidades no ranking de melhores cidades do mundo para se viver.

Um país nos quatro hemisférios.

Você já ouviu falar do Kiribati, ou República do Kiribati?

Ele é o único país no mundo que apresenta território nos quatro hemisférios. Seu território se divide em pequenas ilhas e, ao todo, seu território atinge a marca de 811 km2 – um pouco maior que a cidade paulista de Campinas.

A queridinha de Hollywood.

Talvez você não imagine, mas é na Ilha de Malta que centenas de produções cinematográficas e audiovisuais de muito sucesso são produzidas. Por não ser um lugar muito populoso e ter diversos aspectos antigos, o arquipélago foi palco de obras como “Game of Thrones”, “Gladiador” e “Troia”.

Fonte/ Portal intercultural.com