6º BPM realiza estágio para policiais militares operadores de cães de faro do GOC, de Rio Branco, Brasileia, do 9º GPM de Guajará e policiais penais

O Grupo de Operações com Cães (GOC) da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) iniciou nesta terça-feira (16), no auditório do quartel, um estágio para operadores de cães da corporação, de outras unidades do Estado e do Grupamento de Polícia Militar (9º GPM) de Guajará (AM) que terá duração de 15 dias.

O estágio está sendo ministrado pelo instrutor Hugo Ribeiro, proprietário do Canil HR, sediado em Goiânia (GO) que tem mais de 20 anos de experiência no treinamento de cães farejadores, com treinamento de equipe no Brasil e no exterior. O estágio tem a participação de policiais militares de Rio Branco, Brasileia, 9º GPM da Polícia Militar do Amazonas, sediado em Guajará e também de policiais penais.

Na primeira semana os policiais militares e penais terão aulas teóricas e na segunda semana atividades com os cães farejadores. O instrutor destaca que no estágio os alunos vão aprender as técnicas utilizadas para a escolha dos animais, como fazer a transição dos cães para ambientes e veículos e ensinar o processo completo e o método de treinamento usado.

O Cabo PM Geovane Matos, do 9º GPM de Guajará, adestrador e criador da raça Rastreador Brasileiro, já participou de várias missões reais na Polícia Militar do Amazonas, onde a raça foi empregada com pioneirismo, para trabalhos militares, destacou a importância do estágio para a melhoria técnica dos adestradores e operadores de cães de faro das corporações do Juruá.

O Tenente PM, Cledson, comandante do GOC e coordenador do estágio apresentou os alunos ao comandante do 6º BPM na aula inaugural e destacou a importância dos animais nas operações contra o tráfico de drogas. Ele informou que o GOC do 6º BPM dispõe de quatro cães, dois deles em atividade, Tó e a cadela Tina, e dois filhotes, Dam e Rhan.

O comandante do 6º BPM, Tenente Coronel Edvan Rogério, participou da aula inaugural, acompanhado do comandante do CPE, Tenente PM Daniel, destacou a satisfação de receber os policiais militares do GOC, dos demais batalhões do Estado e do 9º GPM de Guajará para participar do treinamento para qualificar ainda mais a equipe no combate ao crime e ao tráfico de droga.

“Quero destacar a organização do estágio e a coordenação feita pelo Tenente Cledson, parabenizo nossa equipe pelo esforço da equipe do GOC e do CPE com o Tenente Daniel para que esteja tudo organizado. A importância dos cães na operação contra o tráfico foi mostrada ontem com mais uma apreensão de 130 quilos de drogas na região”, disse.

O comandante destacou ainda e agradeceu a presença do instrutor Hugo, profissional de renome no Brasil e no exterior, muito capacitado na área de capacitação de equipes para trabalhar com cães com faro, que teve que se deslocar de Rio Branco para Cruzeiro do Sul pela BR-364 para garantir o início do estágio.

“É um estágio muito importante para o nosso efetivo do GOC, estamos intensificando nossas operações com cães e esse treinamento vai possibilitar um número maior de operadores treinados para garantir uma segurança mais efetiva. O instrutor é um especialista em cães com faro, de Goiânia, mas com renome nacional e internacional”, ressaltou.

Fonte/ A Voz do Norte