6 exercícios que emagrecem: Série de treino com o peso do corpo

Nem sempre sobra tempo para ir até a academia, ou então dar aquela corridinha no parque. Mas, não é por isso que você vai deixar de treinar. O educador físico Guilherme Lacerda, especializado em fisiologia do exercício, preparou uma série especial que poderá ser feita em casa por todos que querem manter o bom condicionamento físico. A escolha foi pelo treino HIIT, que utiliza apenas o peso corporal.

Confira nossa série

1. Burpee – 30 segundos. A série começa com um exercício bem popular, que consiste em agachar, colocar as mãos no chão, jogar as pernas para trás, puxar as pernas de volta e, em seguida, saltar.

. Escalador de montanha – 30 segundos. Com as mãos no chão e as pernas estendidas, simule uma corrida.

Pausa – 30 segundos

3. Agachamento tocando os calcanhares – 30 segundos. Agache com as pernas afastadas, tocando os calcanhares e levantar na terceira atividade da série.

4. Flexão de braços – 30 segundos. Com os joelhos no chão ou não, apoie as mão ao chão com os braços afastados, além da largura dos ombros, em seguida, leve o peito em direção ao solo.

Pausa – 30 segundos.

5. Corrida no lugar com o joelho alto – 30 segundos. Corra no lugar, subindo o joelho a 90 graus.

6. Abdominal remador – 30 segundos. A última atividade da série é: deitar no chão com as costas para baixo, braços e pernas estendidos e, em seguida, sentar abraçando as pernas com auxílio da impulsão dos braços.

Se você está começando, faça apenas uma passagem nos exercícios. Se você já estava treinando e quer um pouco mais de intensidade na série, faça duas passagens. Mas se quiser um desafio maior, faça 3 passagens nessa sequência.

