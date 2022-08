5G no Brasil: Descubra onde já é possível ter acesso a nova tecnologia

Além disso, ainda é importante destacar que a tecnologia 5G pode apresentar algumas variações quando se trata do seu uso em aparelhos celulares. Sendo assim, existe o que é chamado de ‘5G Puro’, que também atende pela sigla 5G SA, devido à expressão em inglês standalone. De outro modo, há além dele o 5G non-standalone.

Ainda, outra alternativa é em relação aos aparelhos celulares, que podem promover uma espécie de simulação de rede 5G ao fazerem uso do compartilhamento dinâmico de espectro.

Falando sobre os celulares, é necessário dizer que não são todos os celulares que permitem aos usuários o acesso a 5G, mesmo em áreas que possuam as antenas. Isso ocorre porque o celular deve possuir uma compatibilidade com a nova tecnologia. Em alguns casos, inclusive, pode ser preciso até mesmo fazer a troca de chip.

Onde é possível ter acesso a nova tecnologia?

Dessa maneira, como dito anteriormente, essa semana de agosto marca um mês desde que a tecnologia 5G chegou ao país. No entanto, apenas algumas capitais apresentam a possibilidade de fazer uso desse novo sinal. São elas: João Pessoa, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e a última, que foi São Paulo, cuja disponibilização do sinal ocorreu no último dia 04 de agosto.

De acordo com a Anatel, principal agência da área de telecomunicações no país, é necessário que as operadoras disponibilizem 1 estação a cada 100 mil habitantes, para conseguir garantir um acesso à tecnologia de forma efetiva.

Além disso, ainda não é possível determinar de forma exata quais serão as próximas capitais com acesso ao 5G. Segundo a expectativa da Anatel, pode ser que Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro e Salvador sejam as próximas.

No entanto, quem mora em cidades menores pode ser que precise esperar mais um pouco. Isso porque o prazo para que as cidades que tenham mais de 30 mil habitantes recebam o sinal é longo: ele se estende até 2029.

Pronatec