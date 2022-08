5G chega em mais três capitais nesta terça-feira; confira

- Publicidade -

O plano de expansão da quinta geração da internet móvel continua sendo colocado em prática. A partir desta terça-feira (16), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA) começam a ter acesso ao 5G. A rede foi liberada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Ao todo, já são oito capitais do país que contam com a nova geração de telefonia, após a ativação em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa.

Curitiba contará inicialmente com 316 antenas, enquanto Salvador tem 139 estações rádio-base. Goiânia inicia a operação com apenas 100 locais de transmissão. Segundo o cronograma inicial estabelecido pela Anatel, as operadoras precisam colocar pelo menos uma estação para cada 100 mil habitantes.

As próximas cidades que devem receber o sinal até o final de setembro são Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). Para as demais capitais, o prazo máximo de ativação comercial vai até 27 de novembro.

Inicialmente, não serão todos os bairros que vão receber o sinal. A Claro e a TIM já comunicaram na segunda-feira (15) qual será a cobertura inicial nas três capitais que ganham a tecnologia a partir de hoje, mas a Vivo não divulgou como será a cobertura da rede.

Confira onde estarão as antenas da Claro

• Curitiba: Água Verde, Batel, Bigorrilho, Centro, Jardim Botânico e Portão;

• Goiânia: Sul, Jardim Goiás, Bueno, Nova Vila, Pedro Ludovico, Oeste, Bela Vista, Marista, Residencial Recanto dos Buritis, Nova Suíça e Sudoeste;