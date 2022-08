Reincidente: Homem é preso duas vezes em menos de uma semana com arma de fogo

- Publicidade -

Foi preso por policiais Militares do Tático do Primeiro Batalhão de Polícia, Railton Nogueira dos Santos, 49 anos, residente na rua Palmares, bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Conforme a PM, um policial a paisana, percebeu que o homem estaria com atitudes suspeitas, e possivelmente estaria portando uma arma ou algo ilícito. Na dúvida, o agente de segurança pública, acionou reforço e chamou os policiais do Tático do Primeiro Batalhão de Polícia, para averiguar a situação.

Quando a guarnição chegou ao local, o homem foi abordado e com ele foi encontrado uma arma de fabricação caseira, calibre 22. Após uma breve buscar no sistema da segurança pública, os militares, constataram que o homem teria sido preso no dia 29 de julho, no mesmo bairro, na rua América. Na ocasião da prisão, Railton e um amigo identificado por Francisco, estaria atirando em via pública. Moradores com medo, acionaram a PM, que ao chegar no local, encontrou o homem com uma espingarda calibre 22, dois cartuchos intactos e um deflagrado.

Railton Nogueira foi novamente levado a Delegacia de Flagrantes, com a arma encontrada com ele. Mais uma vez será ouvido pelo Delegado de Plantão, e ficará a disposição da justiça.