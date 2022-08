10ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac acontece na Galeria de Artes do Sesc

- Publicidade -

O curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) apresenta, no dia 22, às 19 horas, na Galeria de Artes do Sesc Centro, a 10ª Mostra de Comunicação, edição 2022. O evento faz parte do projeto de extensão da Universidade e é organizado pelos discentes do 6º período do curso, que exporão fotografias elaboradas a partir de conhecimentos técnicos de composição visual. Neste ano, a Mostra terá como tema a diversidade.

Sobre a Mostra

A disciplina Mostra de Comunicação Visual, assim também como a curadoria do evento, tem como regente o Prof. Dr. Milton Chamarelli Filho que, juntamente com alunos, escolheram este ano a temática da diversidade. O nobre professor nos explica que “a Mostra visa fazer com que o aluno perceba que dentro do ato de fotografar existe uma outra ação além do simples ato de registrar imagens, mas também o de interpretar as particularidades de cada um dos elementos que fazem parte da composição visual, e é este um dos principais objetivos da Mostra”, comenta o professor.

Vale ressaltar que, este ano, a Mostra é presencial, mas também acontece pela rede social Instagram e pelo canal de vídeo do Youtube, e conta com apoio do Sesc do Acre, Universidade Federal do Acre (UFAC) e dos alunos do curso de Jornalismo da instituição.

Os organizadores alertam que a 10ª Mostra será pautada com as orientações higiênicas adotadas pelo Ministério da Saúde. Portanto, o uso de máscaras no local e a utilização de álcool em gel será obrigatório no espaço da galeria.

Fonte/ Assessoria