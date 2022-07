Zezé Di Camargo abre o coração e fala sobre drama vivido acerca de seu plano de ser pai: “vasectomizado”

- Publicidade -

Durante entrevista ao Fofocalizando, programa do SBT, Zezé Di Camargo falou sem rodeios sobre um tema considerado tabu para muitos: fertilização in vitro. Além disso, o pai de Wanessa Camargo abriu o coração sobre comentários maldosos que tem recebido desde que tornou pública a informação de que quer ter outro filho.

Dessa vez, Zezé planeja ter um herdeiro fruto de seu relacionamento com sua atual esposa, a influenciadora Graciele Lacerda. No bate-papo, o cantor explicou que o processo para que ele tenha mais um filho não é tão fácil, isso porque há 12 anos ele fez o procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos, a vasectomia.

“Todo mundo sabe, existe muita maldade hoje, nas redes sociais. Eu estou vasectomizado há 12 anos, e muita gente pensa que quem é vasectomizado não pode mais ser pai. Pode sim! [Mas], para a mulher engravidar nesse processo, não é tão fácil como em uma relação sexual normal”, explicou Zezé Di Camargo.

O casal tenta engravidar através de fertilização in vitro e Graciele fez congelamento de óvulos, o que garante tranquilidade de espera do processo aos futuros papais. Sobre isso, o cantor disse: “[O processo] demora, às vezes vai para o lugar errado, então nós estamos nesse momento, eu posso ser pai, ela também [pode ser mãe], já temos várias reservas guardas, na clínica, nós não estamos preocupados com o tempo, quando Deus nos dê, vai ser da vontade dele”, afirmou ele demonstrando paciência em relação ao assunto.

Fonte: Bolavip