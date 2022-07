Zamora debate sobre visões para o futuro do agronegócio no Acre

- Publicidade -

Na manhã desta terça-feira (12), o pré-candidato ao senado, Fernando Zamora, esteve presente na Rádio Cidade, para uma conversa sobre essa nova fase em sua vida e suas visões para o futuro do agronegócio no Estado. Durante a conversa foram tratados diversos assuntos, entre eles: tecnologia na agropecuária, pequenos agricultores e multas ambientais para os produtores rurais.

Durante a oportunidade, Zamora afirmou que tem muito respeito e admiração pelo Estado que o recebeu e o acolheu tão bem, “Eu vim pra cá com meus pais, cresci aqui e pretendo lutar para que o Estado possa crescer e produzir, infelizmente 45% da nossa população vive na linha de pobreza… O Acre é grande e o acreano quer viver e quer trabalhar, e eu pretendo ajudar para tornar isso uma realidade”

Quando questionado sobre as questões ambientais, o pré-candidato reafirmou seu apoio aos pequenos, médios e grandes agricultores da região acreana e afirmou que irá buscar ajuda para que as multas e leis ambientais sejam mais próximas da realidade da população do campo.