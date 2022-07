Zagueiro do BRAGA é preso por envolvimento em acidente com morte

- Publicidade -

O zagueiro Renan, emprestado pelo Palmeiras ao Red Bull Bragantino, foi preso pela Polícia Civil em Bragança Paulista por se envolver em um acidente que resultou na morte de um motociclista na manhã desta sexta-feira, (22).

O jogador deve ser autuado em flagrante por homícidio culposo, com o agravante de ter ingerido bebida alcoólica e não ter permissão para dirigir, sem possibilidade de fiança. A informação é do jornalista Lucas Rangel, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo.

Renan colidiu seu carro com uma moto e o motociclista não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na estrada que liga Bragança Paulista a Itatiba durante a madrugada. Segundo testemunhas, ele teria entrado na contramão e atingido a moto.

De acordo com a polícia, o jogador que apresentava sinais de embriaguez e tinha uma garrafa de bebida álcoolica no carro, teria se recusado a fazer o teste do bafômetro em duas oportunidades: no local acidente e e na delegacia.

A Polícia Civil também confirmou que Renan dirigia o carro sem permissão, já que tinha estourado o limite de 20 pontos na carteira de habilitação recentemente.

Sem espaço no Palmeiras durante esta temporada, o zagueiro Renan foi emprestado ao clube do interior até dezembro de 2022, sem opção de compra pelo Massa Bruta.

Revelado nas categorias de base do clube alviverde, Renan chegou aos profissionais na passagem do técnico Vanderlei Luxemburgo, ainda na temporada 2020. Mas foi só em 2021, sob comando do português Abel Ferreira, que o jogador conseguiu mais espaço ao cumprir funções também na lateral esquerda.

Antes de acertar com o Red Bull Bragantino, Renan também despertou interesse de outras equipes como Fortaleza e Coritiba.

O jogador tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e além de atuar somente em duas partidas pelo alviverde no Paulistão, defendeu o Bragantino em oito partidas, por competições como o Brasileirão, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores.

Fonte/ Portal Yahoo.com