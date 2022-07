Zagallo é internado no Rio de Janeiro com infecção respiratória

- Publicidade -

Mario Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, está internado em um hospital na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O ex-jogador e treinador multicampeão com a seleção brasileira foi diagnosticado com uma infecção respiratória. A informação foi confirmada pela reportagem.

Em boletim médico, o hospital Barra D’or informa que o Velho Lobo, que completa 91 anos no dia 9 de agosto, foi internado nesta terça-feira em uma unidade semi-intensiva e respira sem a necessidade de aparelhos.

“O sr. Mário Jorge Lobo Zagallo se encontra internado desde o dia 26/7 na unidade semi-intensiva do hospital Barra D’or para tratamento de infecção respiratória, e está neste momento sob cuidados médicos, lúcido, respirando espontaneamente sem a ajuda de aparelhos. Foi realizada testagem para COVID-19 com resultado negativo. Está sob os cuidados da Dra. Márcia Ladeira”, aponta boletim médico.