Xuxa Meneghel voltará para a Globo em programa matinal

Xuxa Meneghel estará de volta à programação da Globo por um dia, marcado para 11 de julho. De acordo com o Globo, a apresentadora irá tomar café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” para divulgar seu mais novo livro infantil, intitulado “Mimi, A Vaquinha que não Queria Virar Comida”.

A obra literária terá uma sessão de autógrafos após ter derrubado o site de vendas por conta da alta procura pela novidade.

Além disso, Xuxa irá integrar o elenco da série “Tarã”, do Disney+. Na trama, ela viverá uma farmacêutica que trabalha na indústria de remédios fitoterápicos e será mãe do protagonista, uma menina de 14 anos, descendente de um povo originário da Amazônia

Isso porque a personagem da Rainha dos Baixinhos havia ido à região para uma pesquisa profissional e se envolveu com um rapaz do local, mas voltou para o Rio de Janeiro e cuidou sozinha da filha, fruto do relacionamento.

A história muda quando a garota menstruar pela primeira vez e receber um chamado do seu povo para retornar ao seu local de origem, que fica na fronteira com o Peru. Elementos de fantasia e temas importantes atuais se misturam a partir dessa virada no enredo.

Fonte/ Portal Yahoo.com