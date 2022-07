Xuxa elogia Sasha, diz que pediu a Deus o marido da filha e revela: ‘Preparada para ser avó’

- Publicidade -

O Mais Você começou a semana com uma visita muito especial. Xuxa tomou um café da manhã vegano com Ana Maria Braga e as duas tiveram uma boa conversa nesta segunda-feira, 11/7. A Rainha dos Baixinhos levou sua cadelinha Doralice, uma graça.

Durante o papo animado, a apresentadora elogiou muito a filha, Sasha, de 23 anos. Foi lindo!

“Eu não parei para mostrar as coisas para a Sasha não, mas ela foi buscando. Ela tem muito orgulho disso. Passou uma fase que ela não queria ser parecida, mas depois mudou. Ela está em outro momento. Está em um momento de muito orgulho, paixão. A gente está se redescobrindo.”

Xuxa e Ana Maria no ‘Mais Você’ — Foto: TV Globo