Xuxa chega em Cruzeiro do Sul de jatinho no fim de semana para gravação de série e é recebida por fãs

“Tudo isso é fantástico para o incremento do turismo em nossa região. Aliás, Cruzeiro do Sul, vem se destacando nos últimos anos no cenário nacional, com a Dança da Galera, vencida no programa Domingão do Faustão, com a vinda de astros, como o consagrado norte-americano Joaquim Phoenix, ganhador do prêmio Oscar de melhor ator em 2020 por ‘Coringa’, a participação de vários talentos no The Voice, em trabalho sensacional do Conservatório de Música do Juruá, a valorização da cultura Indígena e enorme potencial de etnoturismo e ecoturismo. Quem ganha é a cidade em projeção, sobretudo, economicamente, com a atração de turistas do Brasil e exterior”, destaca.