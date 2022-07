Wesley Safadão volta aos palcos após cirurgia. Saiba as restrições!

- Publicidade -

Wesley Safadão é um dos artistas mais requisitados do momento, mas precisou fazer uma pausa recentemente por conta de um problema grave. O cantor estava com hérnia de disco, que só conseguiu ser resolvida por meio de uma cirurgia para correção do problema.

Mostrando força de vontade e que honra seus compromissos, Wesley Safadão gravou uma participação no DVD de Marcynho Sensação ao lado do artista e de MC Mari. No vídeo, que está circulando nas redes sociais, o cantor aparece bem animado, mas visivelmente “robótico” diante das recomendações médicas.

Em conversa com OFuxico, pessoas ligadas ao cantor disseram que os médicos de Wesley Safadão permitiram o retorno aos compromissos nesta semana, mas o cantor não pode fazer “movimentos bruscos, pular, dançar, sempre mantendo cautela em suas movimentações nos shows, a fim de evitar qualquer coisa que ainda prejudique sua recuperação”.

Wesley Safadão, inclusive, volta à cumprir sua agenda de shows nesta quarta-feira (20) em Bastos, no interior de São Paulo. Na quinta-feira (21), ele estará em Serrita, em Pernambuco, seguindo para Fortaleza, no Ceará, na sexta-feira (22), Salinas, na Paraíba, no sábado (23), e Cametá, também na Paraíba, no domingo (24).

Wesley Safadão retorna aos palcos em gravação de DVD de Marcynho Sensação, após cirurgia de hérnia de disco. Nesta quarta-feira (20), o cantor retoma agenda de shows no interior de São Paulo. Vem conferir a matéria completa em OFuxico! Foto e Vídeo: Reprodução/Instagram pic.twitter.com/YELezBZ6Ds — OFuxico (@ofuxico_oficial) July 20, 2022

RELEMBRE O DRAMA DE WESLEY SAFADÃO

Ainda “de molho” por conta da cirurgia de hérnia de disco, Wesley Safadão não vê a hora de voltar aos palcos. O cantor já está há um mês afastado, por conta de uma hérnia de disco. Ao “Fantástico”, o artista de 33 anos detalhou o “perrengue” que passou por conta da crise que teve no último dia 25 de junho, no camarim, antes de um show no Recôncavo Baiano.

“Para respirar, doía. Se eu quisesse encher o meu pulmão, sentia dor. Eu sentia muitas, muitas pinçadas. Era na perna direita, era na perna esquerda”, contou Safadão.

O artista destacou que não foi a primeira vez que sua coluna havia travado. O mesmo já havia acontecido há quatros anos, quando ele descobriu que dois discos que servem para amortecer a coluna estavam danificados, com uma saliência, na região lombar.

Dessa vez, contudo, o conteúdo de um desses discos extravasou e invadiu o canal que existe dentro da coluna, por onde passam os nervos que chegam às pernas e à região pélvica. Por isso o cantor de forró estava sentindo tanta dor.

SAFADÃO NÃO SENTIA AS PERNAS

Para que Wesley Safadão pudesse se sentir melhor, o médico injetou medicação e passou uma corrente de radiofrequência no local da lesão para diminuir a dor. Dois dias depois, mais aliviado, o artista decidiu voltar aos palcos.

“Eu posto uma foto nas redes sociais dizendo, ‘gente, hoje tem show em Caruaru, em Pernambuco, no São João de Caruaru’. Quando eu posto a foto, já não estava mais sentindo as minhas pernas, aí me segurei na escada”, contou.

“Fui descendo meio que pelos braços, apoiando, apoiando. E foi a primeira vez que não consegui sentir sensibilidade nos meus testículos. Aqui eu passei a mão aqui, disse. ‘Meu Deus, não estou sentindo nada’”, relembrou o cantor.

PÓS-OPERATÓRIO REQUER REPOUSO

Para que a recuperação de Wesley Safadão seja eficaz, ele precisa de algo aparentemente simples: andar devagar. Mas, na realidade, é algo complicado para ele, acostumado a uma rotina agitada que inclui até 30 shows por mês Brasil afora, produzindo e coordenando a maioria deles.

Operado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo pela equipe do neurocirurgião Francisco Sampaio há uma semana, o artista voltou ao hospital para fazer uma consulta e só queria saber quando estará apto a voltar ao trabalho.

“Seria uma irresponsabilidade, no mínimo, da minha parte liberá-lo neste momento para voltar aos palcos. Mas na semana que vem, com 15 dias e com a cicatrização já bem avançada, ele tem 99,999% de chance de voltar”, disse o médico.

O forrozeiro não curtiu muito a resposta… “Fico triste porque queria muito voltar, mas como eu digo, confio muito em Deus, tudo tem um propósito, né? É como ele falou agora há pouco, eu acho que a prioridade é cuidar da sua vida”, disse ele.

ENTENDA A HÉRNIA DE DISCO

Por causa de Wesley Safadão, as buscas na internet por “hérnia de disco” aumentaram 50%. Foi por conta desse problema na coluna que o cantor precisou se afastar dos palcos e passar por uma cirurgia de emergência.

A hérnia de disco atinge quase 5,5 milhões de brasileiros e em torno de 90% dos casos, é tratada com repouso e fisioterapia. Safadão tem uma vértebra a mais na coluna lombar, algo presente em apenas 15% das pessoas.

Essa sexta vértebra lombar deixa mais estreito o canal por onde passam os nervos, o que aumenta a chance de serem atingidos. Foi o que aconteceu com o cantor. Por isso ele não respondeu ao tratamento tradicional e precisou ser operado.