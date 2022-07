Wagner Moura perdeu quase 20kg para atuar no filme mais caro da Netflix: “É um ator incrível”

- Publicidade -

Para fazer parte do elenco de “Agente Oculto”, considerado o filme mais caro já produzido pela Netflix, Wagner Moura teve que perder em torno de 20kg e contracenou com atores de peso como Chris Evans e Ryan Gosling, recebendo muitos elogios da direção nos bastidores. Saiba mais detalhes do lançamento!

Wagner Moura nos bastidores de “Agente Oculto” da Netflix

Os irmãos Joe e Anthony Russo, diretores de “Vingadores: Guerra Infinita” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019), foram os escolhidos para produzir “Agente Oculto”, aposta promissora da gigante do streaming que estreia em 22 de julho.

“Agente Oculto” é uma das grandes apostas da Netflix para 2022 Crédito: Netflix