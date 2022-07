Vyni perde papel em filme após pedir o triplo do cachê de Zezé Motta

- Publicidade -

O sonho do ex-BBB Vyni Fernandes de ser ator vai demorar um pouco para se tornar real. Assim que saiu do reality da Globo, ele foi convidado para atuar em um filme nacional, independente e com elenco renomado, que começará a ser rodado só no final de outubro, mas acabou perdendo a oportunidade. O motivo? Ele exigiu um cachê quase três vezes maior que o de Zezé Motta, protagonista do longa.

Sim, caro leitor. Você não está lendo errado. Vyni, que nunca trabalhou como ator, teve uma ordem de seu staff de que ele só faria a participação se o seu cachê fosse de R$ 80 mil, um valor maior que os cachês somados de três grandes estrelas da produção.

Janelas… é o nome do filme, criado pelo dramaturgo e cineasta Luciano Santiago. E no elenco, até o momento, só nomes de peso. Além de Zezé Motta, estarão Georgina Castro –que esteve recentemente em Um Lugar ao Sol, da Globo, mas atuou em filmes nacionais premiados, como O Céu de Suely (2006) e Tatuagem (2013)–, Luiz Carlos Vasconcellos (que fez Amor de Mãe, A Dona do Pedaço e Aruanas), e Sérgio Menezes, que esteve recentemente na Dança dos Famosos e interpretou Chicão na novela Quanto Mais Vida, Melhor!

A coluna conversou com diferentes pessoas envolvidas em todo o processo e recebeu diversas provas, incluindo trocas de e-mails da equipe do filme com Tassila Castilho, uma das assessoras de Vyni. Em uma das mensagens dizia que o ex-BBB tinha disponibilidade para atuar no longa somente mediante o cachê de R$ 80 mil.

No convite feito a Vyni constava a oferta de um cachê de R$ 30 mil, que teria abatimentos por conta da fatia que ficaria retida com a equipe que gerencia sua carreira. Fora isso, teria hospedagem, transporte e alimentação bancados pela produção. Como o ex-BBB nunca trabalhou profissionalmente como ator, ele ficaria uma semana inteira sob os cuidados de Santiago, que tem mais de duas décadas de experiência em preparação de atores.

Mas a resposta da assessora de Vyni foi negativa. Além de descartar a oferta do cachê, ela ainda disse que o projeto não se encaixava no planejamento estratégico da carreira do rapaz.

Luciano Santiago nasceu no Rio de Janeiro, morou 24 anos em São Paulo, e depois se mudou em definitivo para a região nordeste. A primeira cidade a estabelecer residência foi Crato (CE), cidade natal de Vyni Fernandes. Atualmente, o dramaturgo e cineasta se divide entre João Pessoa, na Paraíba, e Recife, no Pernambuco.

E foi por conta do período em que viveu no Cariri cearense que teve a ideia de convidar Vyni para atuar no longa, interpretando o personagem Deto. Santiago viu com bons olhos o ex-integrante do reality show da Globo, que inclusive confessou o desejo de atuar e ficou muito empolgado com a possibilidade de estar no elenco de Janelas…, mas o cachê exigido, que está completamente fora dos padrões do cinema nacional, acabou com a chance.

A coluna procurou a equipe de Vyni, que confirmou a existência do convite, mas disse que na época em que foi chamado sua agenda estava muito cheia e que seria necessário desfazer outros contratos para que o ex-BBB pudesse ter disponibilidade de atuar no filme.

Luciano Santiago também confirmou à coluna seu interesse em ter o ex-BBB no elenco de seu filme, mas não quis dar mais detalhes sobre os fatores que inviabilizaram as negociações.

Janelas…

O filme conta a história de Laura, uma mulher que sofre lapsos de memória e não sabe ao certo se é médica ou bailarina. Com medo de esquecer sua própria identidade, convoca Glória, Simone e Deto (amigos de longa data), para revisitar com ela sua própria trajetória.

“A partir dessas narrativas, surgem revelações de intrigas do passado e novas surpresas. Toda a trama é repleta de reviravoltas e suspense. No entanto, um inesperado e sublime reencontro acontece com uma pessoa muito especial, que ela conheceu quando criança através de suas janelas…”, diz a sinopse do filme.

Janelas… é baseado no livro homônimo de Luciano Santiago, que está à venda no site oficial da produção. Basta clicar aqui para ter mais informações.

Fonte: IG