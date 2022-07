Vulcão entra em erupção na ilha japonesa de Kyushu

- Publicidade -

Um vulcão na importante ilha de Kyushu, no Oeste do Japão, entrou em erupção no domingo, soltando fumaça preta. Não houve relatos de danos ou de feridos. As informações são da Agência Brasil.

O vulcão, que se chama Sakurajima e está localizado na ponta sul de Kyushu, perto da cidade de Kagoshima, entrou em erupção por volta das 20h05 (horário local), informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

A televisão pública NHK citou relatos de pedras vulcânicas caindo a uma distância de 2,5 quilômetros (km) do vulcão. O nível de alerta de erupção aumentou para 5, o mais alto, com algumas áreas aconselhadas a serem esvaziadas, acrescentou a emissora.

Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão e erupções de vários níveis ocorrem regularmente. Em 2019, expeliu cinzas a 5,5 km de altura.