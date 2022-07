Voo comercial mais rápido do mundo dura 2 minutos e custa cerca de R$ 110. Conheça a rota!

- Publicidade -

O que você faz em menos de 2 minutos? Em cerca de 80 segundos, na verdade. Acredite se quiser, mas esse é o tempo que dura o voo comercial mais curto do mundo entre duas ilhas na Escócia.

São 2,7 quilômetros entre as ilhas de Papa Westray e Westray, no arquipélago escocês de Orkney. Trata-se de um trajeto curto que pode ser feito de barco (durando cerca de 20/25 minutos), mas que pode ser também realizado em um avião.

O bimotor da Loganair faz 2 voos por dia, com capacidade para 8 passageiros por vez. E a altura máxima que o avião alcança é de pouco mais de 100 metros, a 240 km/h.

Além dos moradores das duas ilhas, há também turistas que pagam cerca de 17 libras (R$ 110) para fazer o rápido trajeto de avião. Dependendo das condições climáticas e para onde o vento assopra, o voo pode ser ainda mais rápido: o recorde é de apenas 53 segundos!

Como se trata de um pequeno avião, não é permitido que nenhum passageiro entre com bagagem de mão: as malas são acomodadas no bagageiro da aeronave. Ah, e também não tem nenhum serviço de bordo, obviamente. Afinal, com tão pouco tempo, mal dá tempo de servir uma água e um lanche.

Autoridades locais chegaram a pensar em construir uma ponte para ligar as duas ilhas do arquipélago da Escócia, mas o projeto nunca saiu do papel.

O jeito mesmo é encarar a travessia de ferry ou entrar no voo mais curto e rápido do mundo. É entrar no avião, esperar a decolagem, contar até 80 e chegar ao destino final. Mal dá tempo de ver a vista da janelinha.