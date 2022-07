Vítimas fatais do acidente na BR-317 foram identificadas pelo Instituto Médico Legal

- Publicidade -

Após o trágico acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, 27. O Instituto Médico Legal (IML), por meio da Polícia Civil, realizaram a identificação dos corpos das cinco mulheres que foram as vítimas fatais de um acidente entre uma van e um caminhão toco, na BR-317, km 100, na região do Araxá, município de Capixaba.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são: Leonor Leite de Souza, 42 anos, Maria de Nazaré Cordeiro Silva, 68 anos, Joana Souza da Silva, 42 anos, Valdeide Alves da Silva, 38 anos e Maria Francinete Barbosa de Souza, 50 anos.

Todas as vítimas fatais fariam tratamento de nefrologia, no Hospital do Amor. A Van trafegava sentindo Xapuri/Rio Branco, quando aconteceu a tragédia, ceifando a vida de cinco pessoas.

A Sesacre divulgou em nota que, além das cincos mortes, outras 11 pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU e levadas ao Pronto Socorro de Rio Branco. Duas vítimas permaneceram no PS e as outras foram transferidos para outros hospitais.