Virgínia Fonseca rebate criticas após comentário sobre babás das filhas

Virgínia Fonseca mais uma vez virou alvo de críticas nas redes sociais por conta de uma situação inesperada. Contando detalhes de como será a sua rotina após a chegada de Maria Flor, sua segunda filha com Zé Felipe, ela desabafou sobre o apoio que vai precisar.

Por conta disso, a influenciadora declarou que provavelmente vai precisar contratar uma outra babá. Durante a conversa com os seguidores, a famosa contou detalhes que pretende fazer, ressaltando a necessidade de mais de uma profissional para cada filha.

“Vai ser a mesma babá para as duas? Não, gente, a Maria Alice com as babás dela, e a Maria Flor com as babás dela”, disse a influenciadora ao ser questionada pelos fãs nas redes sociais.

Nas redes sociais, alguns seguidores começaram a criticar essa decisão de Virgínia Fonseca. “Acho massa demais. Maria Alice começa a chorar o Zé Felipe e a Virgínia entregam ela para a babá. Ser rico é outra coisa né”, sentenciou um.

“Tenho a impressão de que a Virgínia pega a filha dela com a babá por uma hora no dia, grava stories e tira foto e depois manda pra babá de novo”, pontuou outro.

Virgínia Fonseca se pronuncia após ver que a revelação virou polêmica

As declarações da influenciadora viralizaram bastante nas redes sociais, já que os internautas se dividiram ao comentar o assunto. Por conta disso, ela resolveu abrir o jogo.

“Li alguns comentários falando que já falhei em ser mãe porque tenho babá e porque eu trabalho e não fico 24 horas com a minha filha”, começou dizendo a nora de Leonardo. Posteriormente, Virgínia Fonseca declarou que ficou muito mal com essa situação.

A famosa chegou a declarar que se questionou se é uma boa mãe para a filha. “Eu sou a melhor mãe que eu posso ser dentro da minha realidade. Não nasci rica e tudo o que tenho foi através do meu trabalho. Tudo que vou deixar para os meus filhos também é através dele”, concluiu Virgínia, pedindo empatia.