Vira-lata vai de ‘penetra’ em casamento e acaba adotado por noivos

Quem geralmente chama mais a atenção em um casamento é a noiva. Mas a história de um casal de Vila Velha, na Grande Vitória, foi diferente. Os convidados se encantaram por um cachorro vira-lata caramelo que apareceu de “penetra” na porta da igreja.

O cãozinho ganhou a cena e não faltaram registros do animal se divertindo no tapete na entrada da igreja onde casaram a designer de interiores Tamiris Muzini e o militar Douglas Vieira Robert no mês de junho após seis anos de relacionamento.

“Nunca imaginei que iria aparecer o ‘doguinho’ caramelo na cerimônia”, disse Douglas.

Enquanto os noivos estavam no altar, do lado de fora, o cachorro fazia a festa e até tirava uma soneca. Depois do “sim” dos noivos, o cachorro tirou até foto oficial com o casal. A noiva disse que as cenas ficaram na cabeça dela e do noivo (veja no vídeo abaixo).

Vira-lata vai de ‘penetra’ em casamento e acabou adotado por noivos

“Eu estava dentro do carro ainda, esperando pra entrar na cerimônia, mas desde dentro do carro eu já vi ele estava lá. Ele ficou deitadinho do lado do meu pai, esperando a hora que meu pai me chamasse pra entrar e, na hora que meu pai me chamou e eu saí do carro, ele veio acompanhando a gente”, contou Tamiris.

Coincidentemente, a cerimonialista que organizou o casamento era voluntária de uma ONG de proteção aos animais. Ela fez um vídeo, que se espalhou na internet e já teve quase 17 mil visualizações.

“Eu já saí olhando pra trás e falando ‘eu quero esse cachorrinho pra mim’! Mas, no momento, ali, não dava para já pegar ele, levar junto com a gente, ainda tinha que terminar de casar”, lembrou Tamiris.

Internautas passaram a sugerir que o casal de noivos adotasse o cachorro. Uma campanha foi feita para encontrar o vira-lata caramelo e, um dia depois do casamento, ele foi encontrado.

Agora morando com o casal, o cãozinho foi “batizado” e ganhou o novo nome: Brian Caramelo de Jesus.