Vídeo: vovó pede estátua gigante de pênis em túmulo, e família atende o desejo

Antes de morrer, a mexicana Catarina Orduña Pérez, de 99 anos, fez um pedido bastante peculiar aos seus familiares: uma estátua gigantesca de um pênis deveria ser colocada em cima de seu túmulo. A princípio, a família imaginou se tratar de uma brincadeira, mas depois dos insistentes pedidos da idosa, decidiu atender ao último desejo dela e instalar o monumento no seu leito de morte.

Assista ao vídeo:

O desejo da idosa é que ninguém a esquecesse com o símbolo fálico. Sendo assim, os familiares se organizaram e contrataram um engenheiro para elaborar a estátua. O monumento, de 1,5 metros e 272 libras, foi pintado de rosa e colocado no túmulo da idosa em um cemitério localizado na Cidade do México, capital do México.

À revista Vice, o neto da idosa, Álvaro Mota Limón, disse que a mulher sempre foi vanguardista e tinha uma visão progressiva sobre as coisas. Ele contou que a avó sempre incentivou a todos da família a fazer o que quiserem, especialmente as mulheres.

Catarina dizia aos filhos que eles deveriam ser “vergas”, uma expressão que pode tanto ter um sentido pejorativo como para designar algo bom e impressionante. No português, se equivaleria à palavra “foda.”

A mulher cresceu na pobreza, não teve acesso à educação e trabalhou duro para conquistar as suas coisas. Durante a vida, ela acabou se tornando influente na comunidade onde passou toda a vida. Ela faleceu em janeiro de 2021.