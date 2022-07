Vídeo: suposto ladrão jogado aos jacarés repercute nas redes sociais e polícia esclarece;

- Publicidade -

Dois vídeos que circulam nas redes sociais nos últimos dias, tem chamado a atenção dos internautas pela suposta forma brutal em que um suspeito de roubo foi castigado. As imagens mostram que o homem foi “condenado” pelo tribunal do crime, sendo supostamente jogado para ser comido por jacarés, em um lago localizado no bairro Trindade, em Florianópolis.

No primeiro vídeo gravado por criminosos mostra o suposto ladrão, enrolado em uma cartolina com os dizeres: “não vou mais roubar na Trindade”, ainda no vídeo ele pede desculpas e repete a frase escrita no papel. As imagens foram gravadas na beira de um igarapé com jacarés sendo focados ao fundo.

O segundo vídeo sobre o suposto ladrão têm chocado os internautas. As imagens mostram um jacaré carregando um corpo humano, supostamente do homem condenado pelos criminosos. Nas imagens é possível notar que a vítima trajava uma bermuda escura e tinha metade da perna para fora da água. Em determinado momento o jacaré afunda com o cadáver.

Após a viralização do conteúdo ter ganhado forças nos últimos dias, a polícia de Florianópolis esclareceu sobre os fatos, afirmando que o segundo vídeo em que mostra o jacaré passeando com os restos mortais do homem se trata de uma “fake news”.

Ainda conforme as autoridades, o segundo vídeo do jacaré carregando o corpo humano pela perna, foi gravado na Índia, além disso a polícia esclareceu que o vídeo em questão já havia sido desmentido em 2019 pela Defesa Civil de Camaçari, na Bahia, onde a “Fake News” encaminhada com um áudio relatava que o corpo seria de um suposto pescador desaparecido.

Sobre o suposto ladrão que pediu desculpas no primeiro vídeo a polícia informou que não teve registro sobre o caso.

Veja o vídeo: