VÍDEO: PM ameaça comunidade em SP com “volta de governo comunista”

Um senhora interrompe o policial: “Aí eu pergunto: e esse que está aí fez o quê?”.

Veja o vídeo:

Estado

“Eu não gosto de política e não estou indicando político nenhum. Eu só estou querendo explicar para vocês, aproveitando essa oportunidade, que ali, por exemplo, não tem escritura e está em uma área de preservação. É uma parte normal que o Estado faz”, responde o agente.

“Porém, se a gente alimentar a parte comunista da história, aí vai ser igual aos outros países que está [sic] aí. Nós cidadãos perdemos o direito de todos os nossos bens”, continuou o PM.

Conduta

Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, Emidio de Souza, o vídeo foi gravado nessa segunda-feira (25/7).

Opinião política

De acordo com Souza, as imagens registraram um desvio de conduta, pois o PM expressa opinião política que pode ser confundida com a posição da corporação.

“O policial foi flagrado fazendo discurso de proselitismo político e eleitoral para a comunidade da Barreirinha, na mesma cidade, a qual foi chamado a assistir durante um despejo”, afirmou o parlamentar em nota.

A reportagem do Metrópoles questionou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e a Casa Militar, mas não obteve resposta até o momento.