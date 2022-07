VÍDEO: mulher furta anel escondendo-o na boca

- Publicidade -

Uma mulher foi flagrada colocando um anel avaliado em R$ 3 mil reais na boca nesta terça-feira (19). As câmeras de segurança de uma joalheira em Itaim Paulista, zona Leste de São Paulo, registram o momento exato da ação.

Uma mulher é flagrada colocando um anel na boca para furtá-lo. O caso aconteceu em uma joalheira em São Paulo e o vendedor procura por informações nas redes sociais. Veja o vídeo. pic.twitter.com/ZxUdoxeLma — O Tempo (@otempo) July 22, 2022

No vídeo, a mulher aparenta estar tranquilamente vendo os produtos, enquanto o vendedor faz algumas anotações em um cartão de visita. É, neste momento, que ela começa a tocar alguns modelos e, em um movimento rápido, leva um deles até a boca.

Em seguida, ela coloca uma máscara cobrindo a boca e outra vendedora chega com uma garrafa com água, que ela havia pedido para encher. Depois do furto, a mulher ainda continua conversando com os vendedores por alguns minutos e sai da joalheiria.

No Instagram da loja, o vendedor que a atendeu publicou um vídeo solicitando informações sobre a mulher. “Infelizmente hoje pela manhã fomos furtados , pedimos que compartilhe em todas redes sociais . Se não achar o anel, temos que achar essa mulher para que isso não aconteça com mais ninguém”, escreveu na legenda.