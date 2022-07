Vídeo: mulher é arrastada pelo cabelo e esfaqueada pelo ex

- Publicidade -

Câmeras do circuito de segurança registraram o momento em que uma mulher de 28 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro, de 33, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, nesta sexta-feira (22). O suspeito fugiu após a tentativa de feminicídio e não foi localizado pela polícia até o fechamento do boletim de ocorrência.

Uma testemunha contou à Polícia Militar (PM) que a vítima estava chegando para fazer uma faxina quando foi abordada pelo ex-marido quando já estava entrando no portão. O homem, conforme mostram as imagens, se aproxima da vítima e a puxa de forma agressiva pelo cabelo, arrastando pelo passeio da rua Vereador José Constantino Sobrinho.

O suspeito começou a discutir com a ex, tirou uma faca e começou a dar os golpes em diversas partes do corpo da mulher. Na sequência, o homem fugiu a pé sem prestar socorro à vítima que estava caída na calçada.

A mulher deu entrada no hospital após receber assistência de testemunhas. Primeiro ela foi levada para o Hospital Santa Mônica e depois encaminhada para o Hospital São João de Deus. O quadro de saúde dela era estável, mas como estava muito assustada não conseguiu passar informações.

A polícia procurou o suspeito na casa dele, no entanto, não o encontrou. Uma agenda com escritos dele foi localizada e apreendida. O homem não foi preso até o fechamento da ocorrência. O caso foi encerrada na Delegacia de Plantão de Divinópolis.